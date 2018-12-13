شكرا لقرائتكم سيتي يضم شتيفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا - رويترز | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 20:54

قال مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إنه سيضم زاك شتيفن حارس الولايات المتحدة قادما من كولومبوس كرو بدءا من تموز (يوليو) المقبل.



ولم يعلن النادي التفاصيل المالية للعقد الذي سيمتد لأربعة مواسم لكن كرو قال إنها الصفقة الأكبر في تاريخه ولحارس في الدوري الأميركي للمحترفين الذي انطلق قبل 23 عاما، وقال شتيفن: «هذه لحظة استثنائية، أتطلع لإنهاء فترتي مع النادي بأفضل طريقة. أنا عازم على مواصلة العمل للتطور ولكي أكون أفضل زميل»، وأضاف بات أونستاد مدرب كرو المؤقت: «هذه صفقة تاريخية للنادي ولحظة استثنائية لزاك».

وبدأ الحارس البالغ عمره 23 عاما مشواره مع فرايبورج وشارك في 14 مباراة مع الفريق الألماني قبل الانتقال إلى كرو في 2016، ولعب 63 مباراة منذ مشاركته الأولى في 2017.