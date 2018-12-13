شكرا لقرائتكم «مونديال الأندية».. «ريمونتادا» تاريخية تصعد بالعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 13 ديسمبر 2018 / 01:13

بلغ العين بطل الدوري الاماراتي لكرة القدم الدور ربع النهائي بفوزه على تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل اوقيانيا بركلات الترجيح 4-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 3-3) أمس (الأربعاء) على ملعب هزاع بن زايد في افتتاح مونديال الأندية.



وتقدم تيم ويلينغتون بثلاثة أهداف للارجنتيني ماريو بارسيا (11) وآرون كلافام (15) وماريو إيليتش (44)، ورد العين بثلاثية تناوب على تسجيلها الياباني تسوكاسا شيوتاني (45) والمالي تونغو دومبيا (49) والسويدي ماركوس بيرغ (85). وتقدم تيم ويلينغتون بثلاثة أهداف للارجنتيني ماريو بارسيا (11) وآرون كلافام (15) وماريو إيليتش (44)، ورد العين بثلاثية تناوب على تسجيلها الياباني تسوكاسا شيوتاني (45) والمالي تونغو دومبيا (49) والسويدي ماركوس بيرغ (85). وضرب العين موعدا في ربع النهائي مع الترجي التونسي بطل افريقيا في 15 الحالي. واصبح العين ثالث فريق إماراتي يتأهل الى ربع النهائي بعد الوحدة على حساب هيكاري يونايتد من جزيرة بابوا غينيا الجديدة 3- صفر في 2010، والجزيرة على حساب اوكلاند سيتي النيوزيلندي 1- صفر في 2017. واحتفل العين بافضل طريقة باليوبيل الذهبي لتأسيسه في عام 1968، وهو عبر الى ربع النهائي تحت انظار نجومه السابقين الذين شاركوه انجازاته وبطولاته خلال تواجدهم في استاد هزاع بن زايد بدعوة من ادارة النادي.



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