شكرا لقرائتكم منع فيرجسون من حضور مباريات مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أسطورة التدريب الاسكتلندية تحذير من الأطباء بعدم التواجد الدائم في مباريات الشياطين الحمر.

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن الأطباء منعوا فيرجسون من حضور مباراة فريقه أمام فولهام والتي فاز فيها مان يونايتد بنتيجة 4-1 في ملعب أولدترافورد، حيث شعر الأطباء بقلق شديد عند حضور السير أليكس فيرجسون لثلاث مباريات في غضون 9 أيام، وانفعاله مع المباريات وهو ما تسبب في قلق طبي بسبب حالته الصحية.

وطالب الأطباء السير أليكس فيرجسون بعدم حضور مباراة واحدة للفريق على الأقل خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما تم بالفعل في لقاء فولهام الذي لم يظهر فيه السير أليكس.

يذكر أن فيرجسون أجرى جراحة عاجلة في المخ في مطلع شهر مايو الماضي، في مستشفى "سالفورد رويال"، بعد تعرضه لنزيف في المخ، ومنذ ذلك الحين وحالته الصحية غير مستقرة بالشكل الأمثل.