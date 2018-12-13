الأهلي يدرس إعارة صفقته الأنجولية المحتملة

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جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو الأهلى إعارة الأنجولي جيرالدو دا كوستا مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي، حال نجاح مفاوضات ضمه التى يقودها عدلى القيعي مستشار مجلس الإدارة فى ملف الصفقات. ويأتى التفكير فى إعارة جيرالدو نظراً لتعذر قيده فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال افريقيا، بعد مشاركته مع فريقه فى النسخة الحالية قبل توديعه للبطولة. وسافر وفد من الأهلى يترأسه عدلى القيعى لأنجولا للدخول فى مفاوضات مباشرة مع نادي أول أغسطس لضم جيرالدو خاصة وأن اللاعب مطلوب من عددة أندية أخرى أبرزها الترجى التونسي، ومن المنتظر أن يحسم الأهلى الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

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