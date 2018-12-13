شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الزمالك يخطر الجماهير بعدم وصول تذاكر القطن من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر أفراد أمن شركة الحراسة المكلفة بتأمين بوابات نادى الزمالك الجماهير المتواجدة أمام مقر النادى بعدم وصول تذاكر مباراة القطن التشادى من الإسكندرية، حيث يتم ختمها من جانب مديرية الأمن التى ستستضيف المباراة. وتقرر نقل مباراة الزمالك والقطن لتقام مساء السبت المقبل بملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت بناء على تعليمات الأمن. وتتواجد جماهير الزمالك أمام مقر النادى منذ صباح اليوم لشراء تذاكر مباراة القطن التشادى، فى افتتاح مشوار الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للأندية. وتم إخطار الجماهير ببدء عملية بيع التذاكر فور وصولها من الإسكندرية مباشرة.

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