شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكماً لمباراة الجيش والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد عادل لإدارة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة، ضمن الأسبوع السابع عشر لدوري القسم الأول، والتي ستقام اليوم الخميس. ويعاون محمد عادل كل من تحسين أبو السادات ومحمود رضا، وأحمد صالح روبش حكماً رابعاً، وكل من محمد عباس قابيل ومحمود رشدي حكماً خامساً.

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