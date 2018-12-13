شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جماهير الزمالك تحتشد أمام النادى للحصول على تذاكر مباراة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عدد من الجماهير أمام بوابة نادى الزمالك انتظارا للحصول على تذاكر مباراة الفريق أمام القطن التشادى فى إطار ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتم بيع التذاكر داخل مقر نادى الزمالك بدء من ظهر اليوم، كما سيتم البيع فى منفذ آخر باستاد الإسكندرية وكذلك منفذ ثالث فى واحة خطاب المطلة على ملعب برج العرب.

واحتشدت الجماهير أمام البوابة الرئيسية المطلة على شارع جامعة الدول العربية للحصول على تذاكر، مع بترديد الأغانى الخاصة بالفريق لحين السماح لهم بالدخول وشراء تذاكر المباراة.

وكان من المقرر طرح التذاكر أمس الأربعاء لكن تأجل الأمر 24 ساعة بعد نقل المباراة لملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت بناء على تعليمات الجهات الأمنية.

ومن المنتظر تواجد 10 آلاف مشجع زملكاوى فى مدرجات ملعب برج العرب مساء السبت لمؤازرة الأبيض فى أولى مباريات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.



الجماهير امام النادى



الجماهير تنتظر التذاكر