شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم الأهلى أمام الأندية الإثيوبية قبل مواجهة جيما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 14 ديسمبر الجارى، يعود النادى الأهلى مجدداً لخوض منافساته القارية بدورى أبطال أفريقيا، والذى حصل المارد الأحمر على لقب وصافته فى النسختين الماضيتين بعد خسارة النهائى أمام الوداد البيضاوى فى نسخة 2017 ثم الخسارة أمام الترجى فى النسخة الماضية. ويصطدم الأهلى بفريق جيما الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 بالبطولة، حيث تقام مباراة الذهاب بمصر فيما تستضيف إثيوبيا مباراة العودة . وخاض الأهلى 4 مباريات فقط أمام فرق إثيوبيا نرصدها فى الفيديو التالى: ـ المواجهة الأولى 1991 بدورى الأبطال كانت بين الأهلى وداشن برورى لكنها لم تتم لانسحاب الأخير من المباراة ـ المواجهة الثانية أمام البن الإثيوبى 1998 مباراة الذهاب فى إثيوبيا 1/1 مباراة العودة فى مصر 2/2 ـ المواجهة الثالثة أمام البن الإثيوبى 2012 مباراة الذهاب فى إثيوبيا 0/0 مباراة العودة فى القاهرة 3/0 للأهلى

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