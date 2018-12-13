شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رأى الجماهير فى أزمة الحضرى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشهد الفترة الحالية أزمة بين عصام الحضرى ومسئولى النادى الإسماعيلى بعد أن تم عرض اللاعب للبيع بعد تخلفه عن السفر إلى بورندى مع الفريق للمشاركة أمام بطل بورندى فى ذهاب دور الـ64 بدورى الأبطال الأفريقى، وتخلفه عن التحقيق الذى تم تحويله إليه، مع رفضهم حل الأزمة بطرق ودية، فى المقابل أعلن اللاعب انتهاء علاقته بالقلعة الصفراء.

حرص ”الخليج 365” على استطلاع رأى الجماهير فى الأزمة، وموقف اللاعب الذى أراد الخلع من فريق السمسمية.

ورفضت الجماهير موقف الحضرى الذى وصفوه أنه يسىء إلى الإنجازات التى حققها مع منتخب الفراعنة، وكان الأفضل له أن يعلن الاعتزال من بوابة أحد الأندية الكبرى مثل الإسماعيلى، خاصة أن الرحيل عن الأندية بهذه الطرق ليس جديدا على الحارس.