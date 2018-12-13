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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رأى الجماهير فى أزمة الحضرى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حرص ”الخليج 365” على استطلاع رأى الجماهير فى الأزمة، وموقف اللاعب الذى أراد الخلع من فريق السمسمية.
ورفضت الجماهير موقف الحضرى الذى وصفوه أنه يسىء إلى الإنجازات التى حققها مع منتخب الفراعنة، وكان الأفضل له أن يعلن الاعتزال من بوابة أحد الأندية الكبرى مثل الإسماعيلى، خاصة أن الرحيل عن الأندية بهذه الطرق ليس جديدا على الحارس.
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