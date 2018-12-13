شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس إعارة الأنجولى جيرالدو بعد ضمه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو الأهلى إعارة الأنجولى جيرالد ودا كوستا مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولى، حال نجاح مفاوضات ضمه التى يقودها عدلى القيعى مستشار مجلس الإدارة فى ملف الصفقات. ويأتى التفكير فى إعارة جيرالدو نظراً لتعذر قيده فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد مشاركته مع فريقه فى النسخة الحالية قبل توديعه للبطولة. وسافر وفد من الأهلى يترأسه عدلى القيعى لأنجولا للدخول فى مفاوضات مباشرة مع نادى أول أغسطس لضم جيرالدو، خاصة أن اللاعب مطلوب من عدة أندية أخرى أبرزها الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يحسم الأهلى الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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