شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يقود مران مستبعدى الأهلى.. وصلاح محسن يبدأ الجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للأهلى مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة جيما الإثيوبى التى تقام غدا الجمعة على استاد برج العرب فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا. وشمل المران جانبا بدنيا وتدريبات الكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة، وشهد المران مشاركة صالح جمعة. كما بدأ صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول، الجرى حول الملعب على هامش المران، وكان صلاح محسن قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى والمباريات الرسمية، وبدأ المهاجم الدولى تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى.

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