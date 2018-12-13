شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتعافى من إصابة الخلفية ويشارك فى مران مستبعدى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مؤمن زكريا جناح الأهلى فى مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة جيما الإثيوبى، الذى أقيم على ملعب التتش صباح اليوم، تحت إشراف سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى.

واشتكى مؤمن من إصابة بإجهاد فى العضلة الخلفية واكتفى بجلسات فى الجيم، عقب مواجهة طلائع الجيش الأخيرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر فى بطولة الدورى العام، ويستعد مؤمن للعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى عقب انتهاء مباراة جيما الإثيوبى المقرر لها غداً ببرج العرب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.