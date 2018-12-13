شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا خاصا لتجهيز وليد أزارو بعد مواجهة جيما الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض وليد أزارو مهاجم الأهلى مراناً بدنياً اليوم على ملعب التتش، وأدى تدريبات بدنية و تدريبات بالكرة من أجل تجهيزه للمشاركة في مران الفريق الجماعي عقب مواجهة جيما الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا .

وخضع وليد أزارو لبرنامج بدني مكثف في ملعب التتش، وقطع شوطا كبيرا نحو العودة والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، فى الوقت الذى يغيب أزارو عن مواجهة جيما لسبب آخر وهو الإيقاف بقرار من الكاف بعد أحداث نهائي النسخة الماضية.