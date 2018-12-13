مران الأهلي..صلاح يبدأ الجري.. تأهيل رباعي الفريق.. وعودة مؤمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قاد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي مران اللاعبين الغائبين عن مباراة جيما الإثيوبي والذي شهد عودة مؤمن زكريا، إلى جانب خوض الثنائي وليد أزارو وعلي معلول تدريبات بدنية تمهيدًا للمشاركة في المران الجماعي للفريق عقب مباراة دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره جيما الإثيوبي غدًا الجمعة على ملعب برج العرب في الاسكندرية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران عودة مؤمن زكريا، لاعب الفريق للمران، بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

وكان اللاعب قد اكتفى بجلسات في الجيم عقب مواجهة طلائع الجيش الأخيرة.

كما بدأ صلاح محسن، مهاجم الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب ويعكف اللاعب على تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل تمهيدًا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وكان صلاح محسن، قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية.

وفي سياق متصل خاض الرباعي (أحمد فتحي، ومحمد الشناوي- وليد أزارو وعلي معلول) تدريبات بدنية وتأهيلية، حيث خضع الثنائي الأول لجلسة في الجيم صباح اليوم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، ثم توجها لاستكمال تدريباتها التأهيلية في ملعب التتش، بينما خاض أزارو ومعلول تدريبات بدنية على ملعب التتش.

وكان فتحي قد اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية فيما تعرض الشناوي لإصابة في العضلة الضامة، واشتكى معلول من إصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكي أزارو من إصابة في العضلة الخلفية.