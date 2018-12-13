الأهلي بدون فريقه الأساسي فى دوري أبطال افريقيا .. فعلها قبل 20 عاماً أمام بطل إثيوبيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قبل 20 عاماً خاض الأهلي تجربة مثيرة واستثنائية في عالم كرة القدم، بالمشاركة في ببطولة دوري أبطال أفريقيا وهو منقوصاً فريقاً كاملاً كان يشارك ببطولة أخري فى نفس اليوم وهو ما تكرر فى 2018 لظروف مغايرة .

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف عن قائمة مكونة من 16 لاعباً فقط لمواجهة جيما كينيما الإثيوبي، في مباراة ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم الجمعة المقبلة.

ولم يتمكن الأهلي من اختيار قائمة الـ 18 لاعبًا كما هو متعارف 11 أساسيًا و7 بدلاء بسبب وجود فريقاً يضم 13 لاعباً غائباً للإصابة وعدم القيد وهم : محمد الشناوي، محمد نجيب ، سعد سمير، أحمد فتحي، على معلول، رامي ربيعة ، مؤمن زكريا، احمد الشيخ، أحمد حمدي، صلاح محسن، وليد أزاراو، جونيور أجايي، صالح جمعة.

وقد سبق أن قدم الأهلي واحدة من التجارب التاريخية في اللعبة فى النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكلها الجديد حيث شارك بها بدون فريق كامل كان يلعب فى نفس اليوم مباراة فى مفارقة لم تحدث كثيراً فى كرة القدم هذه حكايتها:

عاد الأهلي للاشتراك في بطولات إفريقيا عام 1998 بعد نصيحة من عدلي القيعي عضو مجلس إدارة الأهلي في هذا الوقت لصالح سليم، رئيس الأحمر التاريخي، خشية ضياع لقب نادي القرن في حالة الاستمرار في المقاطعة.

الأهلي كان قد قاطع البطولات الإفريقية عقب مباراة السوبر الشهيرة عام 1994 التي خسرها أمام الزمالك بهدف أيمن منصور في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج احتجاجاً على الحكم الجنوب إفريقي بطرس ماتابيلا وتقريره ولعدم جدوى المشاركة في البطولات الإفريقية في ظل ضعف المقابل المادي قبل أن يتغير نظام البطولة كلياً عام 1997.

واتخذ مجلس إدارة الأهلي، بقيادة صالح سليم، قراراً تاريخياً في وقتها بالعودة للمشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا بشكلها الجديد، مع الالتزام بالمشاركة بكأس النخبة العربية التي توجه إليها الأحمر في ظل ابتعاده عن الساحة الإفريقية.

ووقع الأهلي في دور الـ32 مع دوري الأبطال في طريق البن الإثيوبي، ووافق على المشاركة بكأس النخبة بتونس مع المولودية الجزائري والشباب السعودي والإفريقي التونسي.

لعب الأهلي مباراة إياب دور الـ32 أمام البن بالفريق الأساسي وتعادل 1-1، وتعارض موعد مباراة العودة مع مباراة الشباب السعودي في كأس النخبة.

الثالث من أبريل عام 1998 شهد الحدث التاريخي، عصراً واجه الأهلي الشباب السعودي بكأس النخبة بتونس، تحديداً استاد المنزه، وفاز عليه 2-0 بالأساسيين وحقق البطولة، وبعد ثلاث ساعات واجه الأهلي على استاد القاهرة البن الإثيوبي وتعادل معه 2-2 ليودع البطولة بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وشهدت مباراة الإياب أمام البن الظهور الأول لإبراهيم سعيد (18 عاماً وقتها) وخرج ثابت البطل، مدير الكرة في هذا الوقت ليشيد بأداء إبراهيم سعيد، ويعتبره مكسب الأهلي من المشاركة في هذه البطولة.

