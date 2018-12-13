وكيل عبدالشافي يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نفى محمد رضا مدير أعمال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة السعودي، الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تجدد مفاوضات الزمالك مع اللاعب للتعاقد معه في يناير المقبل.

وقال مدير أعمال اللاعب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم يتحدث أي مسؤول من الزمالك معي أو مع عبد الشافي في الفترة الأخيرة للحديث حول عودته للفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وشدد في تصريحاته على أن اللاعب مستمر مع أهلي جدة السعودي حتى نهاية عقده، في ظل ارتياحه مع الفريق السعودي.

وعاد عبدالشافي لصفوف أهلي جدة مطلع الموسم الحالي، بعد انتهاء إعارته لنادي الفتح السعودي.

وخاض اللاعب صاحب الـ33 عاما، 12 مباراة مع أهلي جدة هذا الموسم، بواقع 90 دقيقة في كل مباراة ولم يتم استبداله، وصنع هدفا وحيدًا في مباراة الفيصلي.