تحليل .. كيف يمكن أن يواجه الأهلي "منافسه المجهول" بـ 16 لاعباً ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه الأهلي منافسه جيما كينيما في ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا بقائمة مكونة من 16 لاعبًا فقد، وبنقص في بعض المراكز المؤثرة.

يضم الأهلي عدد أقل من الحد الأدنى لعناصر الدفاع، حيث أنه يتجه لمواجهة ممثل إثيوبيا بقائمة تضم 3 مدافعين بعد إصابة سعد سمير في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري الممتاز.

أزمة أخرى يعاني منها الفريق لكن بدرجة أقل وهي وجود مهاجم وحيد، مروان محسن، في ظل إصابة صلاح محسن وإيقاف وليد أزارو.

لكن كيف يمكن أن يتكون تشكيل الأهلي في مباراة الذهاب التي تقام على استاد برج العرب في ظل هذا النقص؟ هذا ما نحاول الوصول إليه من خلال قراءة مباريات الأهلي الماضية.

قدم محمد يوسف حلًا مبدئيًا لمسألة قلب الدفاع في مباراة طلائع الجيش الماضية، حيث استعان بمحمد هاني في قلب الدفاع بعد خروج سعد سمير.

ويمكن وفقًا لتلك القائمة أن يتشكل دفاع الفريق من أيمن أشرف مدافع أيسر، ساليف كوليبالي ومحمد هاني قلبي دفاع، وكريم نيدفيد في الجانب الأيمن.

ولن تكون هناك أزمة على مستوى وسط الملعب نتيجة لتوفر العناصر الرئيسية، ومع إراحة وليد سليمان ولعبه شوط واحد خلال أخر مباراتين، يمكن أن نستنتج أنه سيشارك في مباراة جيما، فيمكن أن يتكون خط الوسط من: حسام عاشور، وعمرو السولية، ومن أمامهما ميدو جابر (إسلام محارب)، ناصر ماهر، ووليد سليمان.

وبالطبع في مركز المهاجم لا يوجد سوى خيار وحيد وهو مروان محسن.

وقد يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: كريم "نيدفيد"، محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف.

خط الوسط المدافع: حسام عاشور، عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: ميدو جابر، ناصر ماهر، وليد سليمان.

المهاجم: مروان محسن.