الامارات | تركي آل الشيخ يكشف عن خطة إنقاذ الاتحاد السعودي وقضية لاعب الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف عن خطة إنقاذ الاتحاد السعودي وقضية لاعب الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، تركي آل الشيخ، أن الهيئة العامة لن تقدم الدعم إلى الأندية السعودية بالانتقالات الشتوية القادمة، موضحاً أن الدعم سيكون لحالات خاصة مثل فريق الاتحاد، أحد والحزم، موضحاً أنه من المستحيل أن تقدم الهيئة دعما في تلك الفترة مثلما فعلت في الصيف، خاصة وأن 70 % من رؤساء الأندية نجحوا في جلب رعاة.

وأضاف: "اجتمعت بمسؤولي نادي الاتحاد، وقدموا لي خطة عمل واضحة، وسيكون هناك تعاقدات مع لاعبين سعوديين و6 أجانب جدد بالسوق الشتوية المقبلة".

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية سعودية: "لا يمكن أن أتدخل في عمل الاتحاد في ظل وجود مجلس منتخب بقيادة قصي الفواز، يعمل بصورة جيدة وبعدل مع الجميع، الأخطاء التحكيمية لا ترضيني، وكذلك التعجل في إقالة المدربين بعد مرور 12 جولة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتراشق الإعلامي أيضا".

وعن قضية لاعب الوحدة، علي النمر، المسيطرة على الوسط الرياضي بالأسابيع الماضية، أردف: "لجان اتحاد كرة القدم يدرسون قضية النصر، والوحدة لم يرفع لي أي شيء يخص هذه القضية"، وكان النصر قد تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي عقب مباراته مع الوحدة، مؤكدا إشراك الأخير لاعبين اثنين من مواليد السعودية في اللقاء الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد.

