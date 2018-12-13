تركي آل الشيخ: الأخطاء التحكيمية لا ترضيني.. والدعم الشتوي لحالات خاصة

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، حقيقة تدخله في عمل اتحاد الكرة، مؤكدا أن الهيئة لن تدعم الأندية في يناير المقبل كما حدث في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "لا يمكن أن أتدخل في عمل الاتحاد في ظل وجود مجلس منتخب بقيادة قصي الفواز، يعمل بصورة جيدة وبعدل مع الجميع".

وأضاف: "الأخطاء التحكيمية لا ترضيني، وكذلك التعجل في إقالة المدربين بعد مرور 12 جولة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتراشق الإعلامي أيضا".

وحول دعم الأندية السعودية بالانتقالات الشتوية القادمة، أشار: "من المستحيل أن نقدم دعما في تلك الفترة مثلما فعلنا في الصيف، وسندعم حالات خاصة مثل الاتحاد، أحد والحزم، و70 % من رؤساء الأندية نجحوا في جلب رعاة".

وعن قضية لاعب الوحدة، علي النمر، المسيطرة على الوسط الرياضي بالأسابيع الماضية، أردف: "لجان اتحاد كرة القدم يدرسون قضية النصر، والوحدة لم يرفع لي أي شيء يخص هذه القضية".

وتقدم النصر باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي عقب مباراته مع الوحدة، مؤكدا إشراك الأخير لاعبين اثنين من مواليد السعودية في اللقاء الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد.

وأتم: "اجتمعت بمسؤولي نادي الاتحاد، وقدموا لي خطة عمل واضحة، وسيكون هناك تعاقدات مع لاعبين سعوديين و6 أجانب جدد بالسوق الشتوية المقبلة".