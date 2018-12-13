غضب جماهير ريال مدريد من إيسكو والسبب كارفخال

رفض الدولي الإسباني إيسكو ألاركون، لاعب وسط ريال مدريد، ارتداء شارة القيادة، أثناء مباراة الفريق، يوم أمس، أمام سسكا موسكو.

وقالت صحيفة "ماركا" أن رفض إيسكو ارتداء شارة القيادة أثار جدلًا لدى الجماهير، التي أطلقت صافراتها على اللاعب أثناء المباراة.

وقال مارسيلو، نجم الريال، بعد الواقعة: "حاولت أن أعطيه الشارة، لكنه طلب مني أن أسلمها لكارفاخال، ولا أعلم لماذا".

وكشفت الصحيفة ذاتها عن سبب منح إيسكو شارة القيادة لكارفخال، ففي المباراة السابقة أمام مليلية كان إيسكو هو القائد، وقدم وعدًا لكارفخال بأن يمنحه الشارة في المرة المقبلة.

وأوضحت أن السبب بسيط، فإيسكو وكارفخال تم تقديمهما في نفس الأسبوع، حيث تم تقديم إيسكو في الثالث من يوليو/ تموز، أما كارفخال فتم تقديمه في الخامس من يوليو/ تموز من عام 2013.

وأشارت إلى أن إيسكو أبلغ كارفخال بعد مباراة مليلية أنه سيمنحه شارة القيادة في المباراة المقبلة، التي تكون فيها الفرصة متاحة لذلك، وهذا ما حدث بالأمس أمام سيسكا موسكو، بعد استبدال مارسيلو، وغياب سيرجيو راموس.