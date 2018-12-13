شكرا لقرائتكم برنامج مكثف لأزارو ومعلول في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاضا وليد أزارو، وعلي معلول، لاعبا الأهلي، مرانا بدنيا اليوم على ملعب التتش وأدى الثنائي تدريبات بدنية، ثم أديا تدريبات بالكرة لتجهيزهما للمشاركة في مران الفريق الجماعي عقب مواجهة جيما الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا .

واشتكى معلول من إصابة في العضلة الضامة وبدأ المشاركة بشكل تدريجي في المران الجماعي، فيما اشتكي أزارو من إصابة في العضلة الخلفية.

وخضع معلول وأزارو لبرنامج بدني مكثف في ملعب التتش، وقطعا شوطا كبيرا نحو العودة والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.