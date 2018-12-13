شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: عازمون علي تنظيم أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جاهزية مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون واعتذار المغرب عن الترشح.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "ليس لدينا مشاكل في استضافة أمم إفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب عن الترشح.. ولا خوف عن أزمة الجمهور لأنه عندما تكون لدينا بطولة كبرى مثل أمم إفريقيا فبالتأكيد سيكون هناك جمهور".

وأضاف أشرف صبحي: "ننتظر تنسيق هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة مع الاتحاد الإفريقي غدًا لحسم موقفنا فهو من سيحدد الوضع النهائي بعد مشاوراته مع الكاف".

وتابع وزير الرياضة: "من المؤكد أننا لدينا رغبة في استضافة أمم إفريقيا 2019 فنحن قادرون على استضافة مثل هذا الحدث الكبير ولدينا منتخب مميز في الوقت الحالي".

وشدد أشرف صبحي على أنه لا خلافات مع اللجنة الأولمبية المصرية مشيرًا إلى أن أي خلافات في وجهات النظر سيتم الوصول إلى توافق عليها.

وأشار صبحي إلى أنه يزور مراكز الشباب بشكل يومي وهناك برامج محددة لإنشاء ملاعب ومراكز شباب جديدة على أعلى مستوى.