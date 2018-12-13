صلاح محسن يبدأ الجري حول الملعب.. وجلسة في الجيم لفتحي والشناوي

جدة - عمرو شويل بدأ صلاح محسن، مهاجم الأهلي، اليوم الجري حول الملعب علي هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة «جيما الأثيوبي» التي تقام غدا على استاد برج العرب.

وكان صلاح محسن، قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية.

وبدأ اللاعب تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

فيما خاض أحمد فتحي، ومحمد الشناوي، ثنائي الأهلي، جلسة في «الجيم» صباح اليوم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، على هامش مران الغائبين عن مواجهة «جيما الإثيوبي» التي تقام غدا على استاد برج العرب في ذهاب دورالـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى فتحي من إصابة في العضلة الأمامية فيما تعرض الشناوي لإصابة في العضلة الضامة، ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي مكثف؛ تمهيدا لعودتهما من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وقام الشناوي وفتحي باستكمال تدريباتها التأهيلية في ملعب التتش عقب انتهاء جلسة «الجيم».