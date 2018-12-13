شكرا لقرائتكم هزيمة ريال مدريد القاسية بدوري الأبطال حديث الصحافة الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها ريال مدريد أمام سسكا موسكو الروسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وعنونت صحيفة "أس"، "ريال مدريد يتلقى أسوأ هزيمة أوروبية في سانتياجو برنابيو.. صدام بين إيسكو والجمهور".

وكانت جماهير ريال مدريد أطلقت صافرات الاستهجان ضد إيسكو، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه اللاعب خلال مشاركاته في المباراة، فيما أظهرت الأعادة التلفزيونية لاعب الريال وهو يتحدث للجماهير قائلاً "ماذا تريدون..ماذا تريدون" في اشارة لاقتراب انتهاء الود بين اللاعب والجماهير التي أصبحت ساخطة عليه.

في حين عنونت صحيفة "ماركا"، "ليلة للنسيان.. خسارة مؤلمة لريال مدريد أمام متذيل المجموعة".

وعلى الرغم أن الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها ريال مدريد أمام سسكا موسكو، إلا أن الفريق الملكي صعد لدور الـ16 في صدارة المجموعة، برصيد 12 نقطة، فيما ودع سسكا موسكو الروسي المسابقة بعدما إحتل المركز الرابع والأخير برصيد 7 نقاط.