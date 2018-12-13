شكرا لقرائتكم خبر عن للمعاملة بالمثل.. تعليمات زملكاوية بحسن استقبال بعثة القطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطى مجلس إدارة نادى الزمالك تعليمات مشددة لحسن استقبال بعثة فريق القطن التشادى المقرر وصولها للقاهرة فى الخامسة عصر اليوم. ويلتقى الزمالك مع القطن التشادى مساء السبت المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب برج العرب. وطلب مجلس الزمالك حسن استقبال بعثة بطل تشاد لتكون المعاملة بالمثل خلال مباراة العودة فى تشاد والمقرر لها أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى. وتصل بعثة القطن التشادى إلى القاهرة فى الخامسة مساء وتتوجه مباشرة إلى الإسكندرية، حيث فندق الإقامة الذى سيستضيف البعثة وقام مسئولو الزمالك بتخصيص مرافق خاصة للبعثة التشادية لتزيل كل العقبات أمامهم لحين انتهاء اللقاء والعودة لتشاد مرة أخرى.

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