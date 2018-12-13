شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هويام بطلة حريم السلطان بقميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة العالمية الألمانية مريم أوزرلى الشهيرة بـ"هويام" بطلة مسلسل حريم السلطان فيديو لها بقميص نادى الزمالك برفقة أحمد مرتضى وعدد من الأصدقاء. وقامت مريم أوزرلى بلعب كرة القدم التى تعشقها على حد وصفها داخل ملعب حلمى زامورا بمقر نادى الزمالك، بعد زيارتها للقلعة البيضاء بدعوة من إدارة النادى.

هويام

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هويام بطلة حريم السلطان بقميص الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .