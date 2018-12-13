شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مرشحة بقوة لاستضافة تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد الكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الاتحاد الأفريقى عن احتمالية إقامة التصفيات الأفريقية فى أبريل المقبل، والمؤهلة لأولمبياد الألعاب الشاطئية فى مصر، بعد نجاح تنظيم بطولة أفريقيا فى شرم الشيخ.

وقال خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن مسئولى الكاف تحدثوا معه على هامش بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية، وأكدوا أن التصفيات المؤهلة للأولمبياد من المفترض أن تقام فى لاجوس عاصمة نيجيريا، لكن فى حالة عدم جاهزيتها ستقام فى مصر.

وأوضح أن إقامة التصفيات فى مصر سيحمل اتحاد الكرة تكاليف مالية ضخمة، لأن فى تصفيات الأولمبياد تتحمل الدولة المستضيفة كل تكاليف الفرق المشاركة من سفر وإقامة وتنقلات، بعكس بطولة أفريقيا، حيث يتحمل اتحاد الكرة تكاليف الإقامة والتنقلات فقط.