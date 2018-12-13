شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: شيكابالا وافق على الانضمام للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وليد صلاح مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليونانى وافق على الانضمام للاتحاد السكندرى لكن يتبقى موافقة القلعة البيضاء.

وأوضح وليد صلاح، فى تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت، أن الاتحاد السكندرى ينتظر رديف الأهلى والزمالك وبيراميدز وحسم صفقاتهم من أجل ضم اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم من هذه الفريق.

وكشف صلاح عن أن نادى الزمالك طلب ضم أحمد داوودا من الاتحاد السكندرى للعودة إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير.

وأبدى وليد صلاح رضاه عن التعادل مع سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدورى المصرى.

وتابع صلاح مباراة سموحة كانت الخامسة للاتحاد بدون هزيمة وهو أمر يسعد الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان، وأضاف وليد صلاح أن الاتحاد السكندرى يحتاج إلى صفقات قوية فى يناير للمنافسة على البطولة العربية والاتحاد السكندرى.

وقال وليد صلاح: "كنت أتمنى استمرار الزمالك والإسماعيلى والأهلى فى البطولة العربية مع الاتحاد لأنهم يمثلون مصر فى محفل عربى".

واختتم: "الوصول للثمانية الكبار فى البطولة العربية أمر يسعد جماهير الاتحاد السكندرى وفى الحقيقة كنت متضايق عندما قالوا إن قرعة الزمالك بمواجهة الاتحاد سهلة لكننا أثبتنا أن الكرة لا تعترف بالأسماء".