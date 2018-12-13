شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أفولابى يطير لنيجيريا بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى النادى الإسماعيلى اتفاقه مع النيجيرى أوكيكى أفولابى مهاجم الفريق الأصفر على فسخ التعاقد بالتراضى، بعد إعلان مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان التعاقد مع ثنائى أجنبى جديد، على أن يعود اللاعب لبلاده غداً الجمعة.

وأعلنت إدارة النادى الإسماعيلى عن ضم ثنائى أجنبى، أحدهما كولومبى والثانى من أفريقيا وكلاهما يشغل مركز المهاجم.

وتضم قائمة الدراويش حاليا 4 أجانب وهو الحد الأقصى المسموح به من اتحاد الكرة حسب اللائحة من اللاعبين الأجانب.

ويمتلك الإسماعيلى ريتشارد بافور قلب الدفاع ولسعد الجزيرى جناح الفريق، بجانب الثنائى الهجومى كريستوفر ماندوجا وأوكيكى أفولابى، وتم الاستقرار على رحيل أفولابى فى ظل المستوى السيئ الذى ظهر به المهاجم النيجيرى مع الدراويش .

يذكر أن الإسماعيلى ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربى، وينتظر بداية مشواره الأفريقى ضد القطن الكاميرونى فى دور الـ32 لدورى الأبطال يوم الأحد المقبل.

ويخوض الإسماعيلى موسما غير موفق بالنسبة للدورى، حيث يحتل المركز الأخير بـ13 نقطة من 13 مباراة.