مواجهة نارية تنتظر صلاح في دوري الأبطال.. 6 احتمالات بينهم ريال وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتهت مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، واصبح الجميع ينتظر المواجهات المرتقبة في مرحلة خروج المغلوب بداية من دور الـ16 والتي من المقرر أن تنطلق في شهر فبراير من العام المقبل.

وتنتظر الجماهير المصرية والعربية بشكل خاص، قرعة دور الـ16 التي تقام يوم الاثنين المقبل، لمعرفة الفريق الذي سيلاقي ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح، خاصة في ظل تأهل "الريدز" وصيفا عن مجموعته، وإحتمالية صدام ناري للفريق في الدور المقبل.

وتقضي لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتجنيب المتأهلين الفرق التي صاحبتهم في المجموعة، كما تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، والذي لا يسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور الستة عشر.

وتأهلت 8 أندية لدور الـ16 عن طريق صدارة ترتيب مجموعاتهم المختلفة، وهم: بروسيا دورتموند الألماني – برشلونة الإسباني – باريس سان جيرمان الفرنسي - بورتو البرتغالي – بايرن ميونيخ الألماني – مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الأسباني – يوفنتوس الإيطالي.

وبالطبع لن يلاقي ليفربول فريق باريس سان جيرمان نظرا لأنهما كانا في نفس المجموعة، وسيتم تجنيب مواجهة فريق محمد صلاح لمانشستر سيتي بسبب أنهم فريقين من نفس البلد.

وبالتالي أصبح هناك 6 مواجهات محتملة لليفربول في دور الـ16 أمام بروسيا دورتموند أو برشلونة أو بورتو أو بايرن ميونيخ أو ريال مدريد أو يوفنتوس.

الجدير بالذكر، أن ليفربول حقق تأهلًا صعبًا، بعدما تغلب وسط جماهيره بهدف نظيف على ضيفه نابولي الإيطالي، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، وبفارق أفضلية الهجوم أمام الفريق الإيطالي، بعد تساويهما في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.