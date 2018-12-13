الزمالك يطلب عودة لاعبه المعار.. وخطوة واحدة تفصل انضمام شيكابالا للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، إن الزمالك طلب استعادة أحمد داوودا لاعب وسط الفريق، بعد تألقه مع زعيم الثغر خلال الفترة السابقة.

وأضاف وليد صلاح، في مداخلة هاتفية لأون سبورت، أن تعاقد الاتحاد مع داوودا ورزاق سيسيه ينص على بقائهما في صفوف الاتحاد، ولكن في حالة رغبة الزمالك في ضم أي منهم فباب المفاوضات مفتوح.

ونفى مدير الكرة بالاتحاد التفاوض مع النادي الأهلي لضم عمرو بركات صانع ألعاب الفريق: "ننتظر قرار الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن الراحلين في شهر يناير، ليقوم حلمي طولان المدير الفني للفريق بتحديد احتياجاته من تلك الأسماء".

ورحب بانضمام محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب أبولون اليوناني المعار من الزمالك، مؤكدًا موافقة كافة الأطراف "اللاعب والنادي السكندري، وناديه اليوناني"، فيما تتبقى موافقة الزمالك فقط لإتمام الصفقة.

وخطف الاتحاد السكندري تعادلا مثيرًا أمام سموحة مساء الأربعاء، ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما صعد للدور ربع النهائي ببطولتي كأس زايد للأندية الأبطال، وكأس مصر.