تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس، مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المختلفة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة لها. الدوري المصري 07:00 ـ طلائع الجيش VS مصر للمقاصة ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. الدوري الأوروبي 07:00 ـ مول فيدي VS تشيلسي ـ القناة الناقلة:beIN Sports 1HD. 10:00ـ آرسنال VS كاراباج ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS beIN Sports 1HD. 10:00 ـ أوليمبياكوس VS ميلان ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 04:30 ـ الاتفاق VS الوحدة ـ القناة الناقلة: KSA SPORT

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