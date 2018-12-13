العدل: مؤتمر الطب الرياضي يساهم في صناعة البطل الأولمبي

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يلقي الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد محاضرة عن " الطب الرياضي والانتقاء العلمي للرياضيين وصناعة البطل الأولمبي"، وذلك خلال المؤتمر العلمي العشرين الذي يعقده الاتحاد المصري للطب الرياضي غدًا الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسيشهد المؤتمر تأبين الراحل الدكتور سيد خشبة رائد الطب الرياضي في مصر.
وقال الدكتور محمود العدل أن المؤتمر الضي سيعقد اليوم الجمعة يشهد مشاركة نخبة من خبراء الطب الرياضي في مصر والوطن العربي، بهدف الخروج بتوصيات تساهم بشكل مباشر في صناعة البطلالأولمبي.
وأشار العدل إلى أن المؤتمر سيبدأ في الخامسة مساء اليوم بكلمة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ثم محاضرة عن "الطب الرياضي بين الماضي والحاضر والمستقبل" يلقيها الدكتور محمد رضا عوض، تليها محاضرة بعنوان "دور الجينات الوراثية في الانتقاء العلمي للرياضيين" يلقيها الدكتور
وأكد العدل أن مثل هذه المؤتمرات العملية تساهم بشكل كبير في تكوين البطل الأولمبي بشكل سليم، لاسيما أن الطب الرياضي يسير جنبا إلى جنب مع الإعداد البندني والفني والنفسي للبطل الأولمبي، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي اهتماما كبيرا للطب الرياضي لما له من أهمية كبيرة في صناعة البطل الأولمبي والرياضيين بشكل عام.
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