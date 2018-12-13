مصر مرشحة بقوة لاستضافة التصفيات المؤهلة لأولمبياد الكرة الشاطئية

كتب - كريم عبد المحسن:

كشف مسئولو الاتحاد الأفريقي، عن احتمالية إقامة التصفيات الأفريقية في أبريل المقبل، والمؤهلة لاولمبياد الألعاب الشاطئية، في مصر، بعد نجاح تنظيم بطولة أفريقيا في شرم الشيخ.

قال خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة،

ان مسئولي الكاف تحدثوا معه على هامش بطولة افريقيا للكرة الشاطئية، واكدوا ان التصفيات المؤهلة للاولمبياد من المفترض ان تقام في لاجوس عاصمة نيجيريا، لكنفي حالة عدمه جاهزيتها، ستقام في مصر.

واوضح ان اقامة التصفيات في مصر سيحمل اتحاد الكرة تكاليف مالية ضخمة لان في تصفيات الاولمبياد تتحمل الدولة المستضيفة كل تكاليف الفرق المشاركة من سفر واقامة وتنقلات، بعكس بطولة افريقيا حيث يتحمل اتحاد الكرة تكاليف الاقامة والتنقلات فقط.