عامر حسين يكشف حقيقة إلغاء الدوري حال استضافة أمم أفريقيا

كتب - كريم عبد المحسن:

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن حقيقة الغاء الدوري هذا الموسم، حال اقامة بطولة كأس الامم الافريقية 2019 داخل

مصر.

قال عامر، ان الدوري لن يلغى، لانه لا يوجد اختلاف في المواعيد سواء اقيمت البطول

في مصر او خارجها، موضحا ان المسابقة المحلية ستستمر بشكل طبيعي الى نهايتها.

الجدير بالذكر ان مصر اصبحت قريبة من استضافة امم افريقيا خاصة بعدما اعلنت المغرب رفض استضافة البطولة.