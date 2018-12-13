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اتحاد الكرة يعلن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

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الأهلي وبيراميدز
كتب - كريم عبدالمحسن:

 كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مؤجلات

بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

 قال عامر، إن مباراة الأهلي

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وبيراميدز ستقام في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، لأن بيراميدز هو صاحب الملعب، موضحًا أن اللقاء سيقام من دون جمهور.

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