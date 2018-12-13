اتحاد الكرة يعلن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

كتب - كريم عبدالمحسن:

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مؤجلات

بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

قال عامر، إن مباراة الأهلي

وبيراميدز ستقام في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، لأن بيراميدز هو صاحب الملعب، موضحًا أن اللقاء سيقام من دون جمهور.