اتحاد الكرة يعلن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

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الأهلي وبيراميدزكتب - كريم عبدالمحسن:
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مؤجلاتبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.
قال عامر، إن مباراة الأهلي
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