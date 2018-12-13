شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونيخ وأياكس في دوري الأبطال

بايرن ميونيخ وأياكس

كتب - أمير فرج:

تعادل فريق بايرن ميونيخ الألماني أمام نظيره أياكس أمستردام الهولندي، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب استاد يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل ثلاثية بايرن ميونيخ كلا من:

البولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة 13، ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 87، كينجسلي كومان بالدقيقة 90.

بينما سجل ثلاثية أياكس كلا من:

دوشان تاديتش في الدقيقة 61، وأضاف تاديتش الثاني في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، وتليافيكيو في الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة طرد ماكسمليان ووبر مدافع أياكس في الدقيقة 67 قبل أن يُطرد توماس مولر في الدقيقة 75 بسبب تدخله العنيف علي مدافع الفريق الهولندي.

وتأهل الفريقان عن تلك المجموعة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل بايرن ميونيخ في الصدارة، بينما صعد أياكس الهولندي وصيف.

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