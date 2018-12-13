رياضة | عاجل.. وفد أهلاوي في أنجولا لإنهاء صفقة نجم أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفد أهلاوي في أنجولا لإنهاء صفقة نجم أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل فجر اليوم الخميس المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي إلى أنجولا لإنهاء التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي.

ومن المنتظر أن ينهي القيعي الاتفاق مع النادي الأنجولي ويحصل على الاستغناء الخاص باللاعب نظير مليون دولار، بعدما وافق اللاعب على الانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي بأنه من الوارد أن يصل القيعي إل القاهرة اليوم أو غدا وبرفقته اللاعب بعد انهاء كافة تفاصيل التعاقد.

وسيكون جيرالدو الصفقة الثالثة التي يُبرمها الأهلي لدعم الفريق الأحمر بداية من يناير المقبل، بعدما تعاقد رسميا مع محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة.