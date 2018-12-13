رياضة | "أبوريدة" يستبعد فكرة إقامة وديات المنتخب في البلاد العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوريدة" يستبعد فكرة إقامة وديات المنتخب في البلاد العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، فكرة خوض المنتخب الوطني الأول، مباراة ودية بإحدى البلاد العربية، قبل مواجهة النيجر بالتصفيات الإفريقية.

ويأتي رفض مجلس الجبلاية، بسبب ضيق الوقت خلال المعسكر والمباراة، بالإضافة إلى صعوبة خوض ودية في القارات الآخرى بسبب تعليمات الفيفا، والتي تنص على عدم التنقل من داخل القارة لخارجها إلا في حال مرور 5 أيام من الأجندة الدولية، وهو ما يصعب تحقيقه.

وبدأ مجلس الجبلاية، في مخاطبة عدد من الدول الإفريقية القريبة من النيجر، من أجل خوض مواجهة ودية استعدادًا للمباراة الأخيرة بالتصفيات.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا على النيجر، منتصف مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للإمم الإفريقية العام المقبل.

وزير الرياضة: مصر قادرة على استضافة أمم إفريقيا

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جاهزية مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون واعتذار المغرب عن الترشح.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "ليس لدينا مشاكل في استضافة أمم إفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب عن الترشح.. ولا خوف عن أزمة الجمهور لأنه عندما تكون لدينا بطولة كبرى مثل أمم إفريقيا فبالتأكيد سيكون هناك جمهور".

وأضاف أشرف صبحي: "ننتظر تنسيق هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة مع الاتحاد الإفريقي غدًا لحسم موقفنا فهو من سيحدد الوضع النهائي بعد مشاوراته مع الكاف".

وزير الرياضة نحسم استضافة أمم إفريقيا غدا

وتابع وزير الرياضة: "من المؤكد أننا لدينا رغبة في استضافة أمم إفريقيا 2019 فنحن قادرون على استضافة مثل هذا الحدث الكبير ولدينا منتخب مميز في الوقت الحالي".

وشدد أشرف صبحي على أنه لا خلافات مع اللجنة الأولمبية المصرية مشيرًا إلى أن أي خلافات في وجهات النظر سيتم الوصول إلى توافق عليها.

وأشار صبحي إلى أنه يزور مراكز الشباب بشكل يومي وهناك برامج محددة لإنشاء ملاعب ومراكز شباب جديدة على أعلى مستوى.

واعتذرت المغرب عن الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية لها والتأخر في إنشاء الملاعب رغم أن البطولة في شهر يونيو المقبل.

وكان مسؤولو الجبلاية رفضوا في وقت سابق الترشح وتقديم الدعم للمغرب في استضافة أمم إفريقيا بدلًا من الكاميرون.