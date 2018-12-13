رياضة | محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي أمام جيما الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي أمام جيما الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد أمام جيما الإثيوبي في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات عن المباراة الأخيرة التي خاضها في مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المنتظر أن يلعب محمد هاني في مركز قلب الدفاع بجوار ساليف كوليبالي الذي يعود مرة أخرى للظهور مجددا في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن أخر مباراتين.

كما يقود كريم نيدفيد الجبهة اليمنى، بعدما لعب في وسط الملعب في المباراة الماضية، لعدم قيد باسم علي إفريقيا، ومشاركة هاني في مركز المساك، فيما يعود وليد سليمان للتشكيل الأساسي بعدما غاب عنه أمام الطلائع ليحل بدلا من أحمد الشيخ الغير مقيد إفريقيا.

الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة جيما الإثيوبي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة جيما بطل أثيوبيا غد الجمعة في افتتاح مشواه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأحمر قد دخل في معسكر مغلق عقب مران أمس، حيث فضل محمد يوسف المدير الفني للفريق فرض حالة من التركيز على لاعبيه.

واختار يوسف ١٦ لاعبا فقط في قائمة الأهلي لمباراة الغد حيث تضم القائمة الإفريقية ٢٣ لاعبا يغيب منهم ٦ لاعبين للإصابة ووليد أزارو للإيقاف.

وسيمنح يوسف لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة في مران اليوم، بالإضافة إلى بعض الجمل التكتيكية استعدادا للمباراة.

طاقم تحكيم الأهلي وجيما الأثيوبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم بقيادة التونسي صادق السالمي ويعاونه الليبي عطيه أمصاد، والتونسي أيمن إسماعيل، لإدارة مباراة الأهلي المصري مع فريق جيما الأثيوبي على استاد الجيش برج العرب، في تمام السادسة مساء الجمعة القادم، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق لـ"السالمي" أن أدار إحدى مباريات الدوري المصري، وبالتحديد في إطار منافسات الأسبوع السابع هذا الموسم بين المقاولون العرب وبيراميدز، يوم 17 سبتمبر 2018.