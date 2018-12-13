رياضة | اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لجيما الأثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لجيما الأثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة جيما بطل أثيوبيا غد الجمعة في افتتاح مشواه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأحمر قد دخل في معسكر مغلق عقب مران أمس، حيث فضل محمد يوسف المدير الفني للفريق فرض حالة من التركيز على لاعبيه.

واختار يوسف ١٦ لاعبا فقط في قائمة الأهلي لمباراة الغد حيث تضم القائمة الإفريقية ٢٣ لاعبا يغيب منهم ٦ لاعبين للإصابة ووليد أزارو للإيقاف.

وسيمنح يوسف لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة في مران اليوم، بالإضافة إلى بعض الجمل التكتيكية استعدادا للمباراة.

مؤتمر صحفي ليوسف في الإسكندرية

يعقد محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مؤتمراً صحفياً مساء اليوم باستاد الجيش المصرى فى برج العرب، للحديث عن مواجهة جيما الإثيوبى فى ذهاب دور الـــ 32 لدورى أبطال إفريقيا ،المقرر لها السادسة مساء غد .

يحضر المؤتمر حسام عاشور قائد الفريق أو شريف إكرامى حارس المرمي، كما تنص لوائح الإتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف).

وسيتحدث يوسف خلال المؤتمر عن مواجهة جيما وأهميتها بالنسبة لفريقه خاصة أن الأهلى قد خسر النسختين الأخيرتين فى نهائى البطولة من الوداد والترجى على الترتيب.

واكد المدير الفنى أن فريقه سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب من أجل تسهيل المهمة فى مباراة العودة، وقال إن المباراة 180 دقيقة مقسمة على شوطين الأول فى الإسكندرية والثانى فى إثيوبيا بعد أسبوع، وسيحاول الأهلى تحقيق نتيجة إيجابية فى المواجهتين للتأهل إلى الدور التالي.

واضاف أنه طالب اللاعبين بضرورة التركيز على المواجهة الإفريقية وعدم التفكير فى أى أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحين انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل إثيوبيا غدا ، مؤكدا ثقته الكاملة فى لاعبى الأهلى لتحقيق نتيجة جيدة فى لقاء الذهاب.