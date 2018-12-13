رياضة | نتس يتخطى عقبة سيفنتي سيكسرز في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتس يتخطى عقبة سيفنتي سيكسرز في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز البديل سبنسر دينويدي 39 نقطة، ليمنح بروكلين نتس فوزا مفاجئا 127-124 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ولم تكن 33 نقطة من جويل إمبيد بالإضافة إلى الاستحواذ على 17 كرة مرتدة، كافيا لتفادي الهزيمة العاشرة لسيفنتي سيكسرز هذا الموسم.

ويحتل سيفنتي سيكسرز المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 19 فوزا في 29 مباراة فيما يأتي نتس في المركز 11 في القسم ذاته.

وهذه هي الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات لسيفنتي سيكسرز أمام نتس هذا الموسم.

وانتصر نتس في آخر ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى 11 فوزا في 29 مباراة هذا الموسم.