رياضة | سيلتيكس يهزم ويزاردز في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلتيكس يهزم ويزاردز في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز كايري إيرفينج 12 من 17 نقطة لبوسطن سيلتيكس في الوقت الإضافي ليقوده للفوز 130-125 على مستضيفه واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأدرك برادلي بيل التعادل 113-113 لويزاردز قبل 11.3 ثانية من نهاية الربع الأخير، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي تألق فيها إيرفينج.

وأنهى إيرفينج المباراة برصيد 38 نقطة، فيما أضاف زميله ماركوس موريس 27 نقطة.

وكان جون وول أبرز المسجلين في صفوف صاحب الأرض برصيد 34 نقطة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

ومنذ فوزه في 10 من 20 مباراة انتفض سيلتيكس وصيف بطل القسم الشرقي في الموسم الماضي واستعاد مستواه الرائع بانتصاره السابع على التوالي.

ويحتل المركز الخامس في الشرق بعدما حقق 8 انتصارات في آخر 10 مباريات.

وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لويزاردز صاحب المركز العاشر في الشرق برصيد 11 فوزا في 28 مباراة.