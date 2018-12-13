رياضة | السلطانة هويام تتألق في لعب الكرة بالزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطانة هويام تتألق في لعب الكرة بالزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الممثلة التركية مريم أوزرلي المعروفة بالسلطانة هويام بزيارة مقر نادي الزمالك بصحبة أحمد مرتضى منصور عضو المجلس الأبيض السابق حيث حرصت الفنانة التركية على ارتداء قميص فريق الكرة وتجيء زيارة مريم أوزرلي السلطانة هويام للنادي الزمالك ضمن لقاءات أجرتها مؤخرا مع الفنانين المصريين والشخصيات العامة بالتزامن مع اقتراب توقيعها لفيلم لص بغداد. يذكر اأن الفنانة التركية مريم أوزرلي كانت أحد أبطال المسلسل التركي المعروف "حريم السلطان"، والتي اشتهرت بأسم السلطانة هويام.



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