شكرا لقرائتكم خبر عن «هيام» تلعب كرة في «الزمالك»: «سلطانة.. يعني لازم تكون في النادي الملكي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الفنانة مريم أوزرلي Meryem Uzerli ، الشهيرة بالسلطانة هويام، مقطع فيديو لها داخل مقر نادي الزمالك.

وانتشرت صورة لـ«هويام» بصبحة أحمد مرتضى منصور.

مريم أوزرلي بصحبة أحمد مرتضى منصور

وحقق مقطع الفيديو انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق نحو 200 ألف مشاهدة في أقل من 8 ساعات.

ورحب معلقون بتواجد الفنانة في القلعة البيضاء، وقال أحدهم: "سلطانة.. يعني طبيعة تكون في النادي الملكي".

وتتواجد "أوزورلي" في مصر وسط أنباء لم يتم تأكيدها رسمياً عن مشاركتها في بطولة فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام.