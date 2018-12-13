شكرا لقرائتكم موي يغيب عن حملة دفاع استراليا عن لقبها في كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيغيب الأسترالي أرون موي، لاعب هيديرسفيلد تاون، عن حملة دفاع منتخب بلاده عن لقبه في كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات الشهر المقبل، بسبب إصابة في الركبة.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 28 عاما، في هزيمة فريقه بهدف نظيف أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وقال هيديرسفيلد في بيان عبر موقعه الرسمي، إن موي خضع للكشف الطبي يوم الثلاثاء وتأكد غيابه حتى فبراير المقبل.

من جانبه قال موي: "أنا حزين لغيابي عن فترة مهمة لفريقي ومنتخب بلادي. أنا حزين أيضا لتسبب الإصابة في ابتعادي عن كأس آسيا"، متابعاً، "أتمنى التوفيق لأستراليا في الإمارات وسأساند الفريق عن بعد"، مضيفاً، "بدأت عملية التعافي وأتمنى العودة سريعا".

وتلعب أستراليا التي فازت باللقب على أرضها في 2015 في المجموعة الثانية ضد الأردن، في السادس من يناير، ثم فلسطين بعد ذلك بـ 5 أيام قبل أن تختتم مشوارها في المجموعة ضد سوريا يوم 15 من الشهر ذاته.

وسيختار جراهام أرنولد، مدرب أستراليا في الأسبوع المقبل القائمة المكونة من 23 لاعبا لخوض البطولة التي تنطلق في الخامس من يناير القادم.