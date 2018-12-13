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شكرا لقرائتكم دليل جماهير الزمالك لشراء تذاكر مباراة القطن التشادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يطرح مسئولو نادى الزمالك، اليوم الخميس، تذاكر مباراة القطن التشادى المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .
ويكشف "الخليج 365" فى السطور التالية دليل جماهير الزمالك لشراء تذاكر مباراة القطن التشادى قبل طرحها مباشرة .
وكان مقرر طرح التذاكر أمس الأربعاء لكن تأجل الأمر 24 ساعة بعد نقل المباراة لملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت بناءا على تعليمات الجهات الأمنية .
ومن المنتظر تواجد 10 آلاف مشجع زملكاوى فى مدرجات ملعب برج العرب مساء السبت لمؤازرة الأبيض فى أولى مباريات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية .
ويطرح الزمالك تذاكر مباراة القطن التشادى عبر 3 منافذ بيع واحد فى القاهرة واثنان فى الإسكندرية .
وسيتم بيع التذاكر داخل مقر نادى الزمالك بدء من ظهر اليوم كما سيتم البيع فى منفذ آخر باستاد الإسكندرية وكذلك منفذ ثالث فى واحة خطاب المطلة على ملعب برج العرب .
وقرر مسئولو الزمالك طرح أسعار مخفضة لتذاكر مباراة القطن التشادى حتى لا يمثل الأمر عبء مادى تجاه الجماهير حيث تحدد 100 جنيه لتذكرة المقصورة و 50 جنيه للدرجة الأولى و 40 جنيه للدرجة الثانية و 30 جنيه للدرجة الثالثة "الموحدة" .
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