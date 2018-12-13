أتلتيكو بارانينسي يتوج بكأس سود أمريكانا

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جدة - عمرو شويل أحرز أتليتيكو بارانينسي لقبه الدولي الأول عندما تغلب الفريق البرازيلي بركلات الترجيح 4-3 على جونيور الكولومبي ليفوز بكأس سودامريكانا لكرة القدم الليلة الماضية. وانتهت مباراة الإياب في كوريتيبا بالتعادل 1-1 بعد وقت إضافي لتصبح النتيجة الإجمالية 2-2. وأهدر جونيور ركلة جزاء في الوقت الإضافي كانت كفيلة بمنحه اللقب وزادت مشاكله من علامة الجزاء إذ فشل جابرييل فوينتس وتيو جوتيريز في تسجيل ركلتي ترجيح. وأضاع رينان لودي ركلة ترجيح لأتليتيكو قبل أن يحسم تياجو هيلينو الأمور من الركلة الخامسة. وأبلغ بابلو مهاجم أتليتيكو الصحفيين "يجب تهنئتنا. أول لقب دولي في تاريخ النادي، أنا سعيد للغاية وأحب هذا الفريق، دعونا نحتفل الآن". ومنح بابلو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 26 لكن جوتيريز لاعب منتخب كولومبيا أدرك التعادل بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بضربة رأس، وأطاح خارلان باريرا بركلة جزاء للفريق الكولومبي فوق العارضة قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الإضافي.

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