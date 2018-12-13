شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. تلميذ جوزيه يقترب من العودة إلى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب البرتغالى بيدرو من تولى المهمة الفنية لفريق الإسماعيلى بعد الاستقالة التى تقدم بها الفرنسى فييرا من تدريب الفريق .

وقد دخل مسئولى الدراويش فى مفاوضات مع المدرب البرتغالى بيدرو للعودة مرة أخرى لقيادة الدراويش حيث تولى تدريب الفريق من قبل فى الفترة من يناير حتى مايو من العام الجارى .

ويٌعد بيدرو هو التلميذ النجيب للساحر جوزيه مدرب الأهلى السابق، و حصد مع القلعة الحمراء عدة بطولات وألقاب .



المدرب البرتغالى



بيدرو حار سمرمى



بيدرو فى احدى المباريات



بيدرو فى الاسماعيلية



بيدرو واستاذه يدعمون احد الشهداء



بيدرو وجوزيه