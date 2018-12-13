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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. تلميذ جوزيه يقترب من العودة إلى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب البرتغالى بيدرو من تولى المهمة الفنية لفريق الإسماعيلى بعد الاستقالة التى تقدم بها الفرنسى فييرا من تدريب الفريق .
وقد دخل مسئولى الدراويش فى مفاوضات مع المدرب البرتغالى بيدرو للعودة مرة أخرى لقيادة الدراويش حيث تولى تدريب الفريق من قبل فى الفترة من يناير حتى مايو من العام الجارى .
ويٌعد بيدرو هو التلميذ النجيب للساحر جوزيه مدرب الأهلى السابق، و حصد مع القلعة الحمراء عدة بطولات وألقاب .
المدرب البرتغالى
بيدرو حار سمرمى
بيدرو فى احدى المباريات
بيدرو فى الاسماعيلية
بيدرو واستاذه يدعمون احد الشهداء
بيدرو وجوزيه
بيدرو ونظرة ثقة
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