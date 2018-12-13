شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستدرج المقاصة فى ختام الجولة الـ 17 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم، الخميس، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام مع دقات السابعة مساءاً حيث يستضيف طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة صعبة للفريقين .

وخسر الطلائع من الأهلى بهدفين دون رد فى أخر ظهور له بالمسابقة، بينما فاز المقاصة على إنبى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 21 هدف فيما يحتل المقاصة المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 2 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 13 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للطلائع لتحقيق انتصاره الأول مع الفريق العسكرى منذ توليه المسئولية خلفاً لمحمد حلمى حيث تعادل 1-1 مع زعيم الثغر ثم خسر من الاهلى 2-0 ومازال يبحث عن أول ثلاث نقاط، فيما يأمل طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة فى مواصلة الزحف نحو القمة والضغط على منافسه الاقرب بيراميدز بتحقيق انتصار غالى يعزز من فرصه فى سباق القمة .